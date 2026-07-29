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Lakhimpur Khiri News: पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: रोटरी क्लब गोला सेंट्रल ने किया पौधरोपणला सेंट्रल ने किया पौधरोपण गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। रोटरी क्लब गोला सेंट्रल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित

Lakhimpur Khiri News: पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। रोटरी क्लब गोला सेंट्रल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित अभियान के तहत ग्राम दतेली के पास तिराहे पर सड़क किनारे पौधारोपण किया गया। इस दौरान लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए ताकि पौधों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित हो सके।क्लब के अध्यक्ष पंकज पुरवार एवं सचिव कामरान खान ने पौधारोपण कर क्लब के नए सत्र के सेवा कार्यों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान कुल 11 पौधे लगाए गए और प्रत्येक पौधे को सुरक्षित रखने के लिए ट्री गार्ड भी स्थापित किए गए। क्लब के सदस्यों ने भी उत्साहपूर्वक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

इस अवसर पर संजय सैनी, प्रमोद वर्मा, आदर्श सोनी, अभिषेक राजपूत, उमेश जायसवाल, महेंद्र गिरि, अनूप राजपूत, खालिद रियाज, विवेक गुप्ता, अमित वर्मा, नीरज वर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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