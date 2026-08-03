Lakhimpur Khiri News: खिड़की काटकर घर में घुसे चोर, नकदी समेत जेवर उड़ाए
Lakhimpur Khiri News: ग्राम चपरतला में अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोर रात में खिड़की काटकर अंदर दाखिल हुए और 45 हजार रुपये नकद तथा दो लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चुरा ले गए। परिवार सो रहा था और सुबह जब सुनील कुमार की आंख खुली, तो उन्हें चोरी का पता चला।
Lakhimpur Khiri News: फरधान। थाना क्षेत्र के ग्राम चपरतला में शनिवार देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए खिड़की काटकर भीतर प्रवेश किया और नकदी समेत करीब दो लाख रुपये के जेवरात चोरी कर ले गए। ग्राम चपरतला निवासी सुनील कुमार पुत्र गयाप्रसाद ने बताया कि रात में परिवार के सभी लोग घर में सो रहे थे। रविवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे उनकी आंख खुली तो जीने का दरवाजा खुला मिला। नीचे जाकर देखा तो कमरे की खिड़की कटी हुई थी। कमरे में रखा बक्सा खुला पड़ा था और उसमें रखा सामान बिखरा हुआ था। बक्से में रखे 45 हजार रुपये नकद तथा करीब दो लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात गायब थे।
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