Lakhimpur Khiri News: ऑटोमोबाइल दुकान का शटर तोड़कर हजारों की चोरी
Lakhimpur Khiri News: सिकंदराबाद, संवाददाता। क्षेत्र के कस्बा नीमगांव में बुधवार की रात चोरों ने एक ऑटोमोबाइल दुकान का शटर का ताला तोड़कर हजारों का सामान पार कर दिया। चोर द
Lakhimpur Khiri News: सिकंदराबाद। नीमगांव थाना क्षेत्र के कस्बा नीमगांव में बुधवार की रात चोरों ने एक ऑटोमोबाइल दुकान का शटर का ताला तोड़कर हजारों का सामान पार कर दिया। चोर दुकान में रखी तिजोरी भी उठाकर ले गए। बताया जा रहा है कि तिजोरी में हजारों रुपये की नकदी रखी थी। घटना की सूचना मिलने पर शुक्रवार सुबह नीमगांव पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी प्रवीर गौतम ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा।
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