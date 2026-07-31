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Lakhimpur Khiri News: शत-प्रतिशत वसूली वाले सचिव, बैंक शाखा प्रबंधक सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: -जिला सहकारी बैंक सभागार में समीक्षा बैठक में हुआ सम्मानमें समीक्षा बैठक में हुआ सम्मान -कम वसूली वाली समितियों को सुधार की चेतावनी फोटो::15-- जिला सह

Lakhimpur Khiri News: शत-प्रतिशत वसूली वाले सचिव, बैंक शाखा प्रबंधक सम्मानित

Lakhimpur Khiri News: जिला सहकारी बैंक सभागार में ऋण वसूली सहित बैंक व समितियों की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता प्रवीण कुमार, बैंक अध्यक्ष विनीत मनार की मौजूदगी में समीक्षा हुई।

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सम्मान

इस दौरान शत-प्रतिशत वसूली करने वाली 12 समितियों के सचिवों को सम्मानित किया गया। साथ ही बेहतर काम करने वाली आठ बैंक शाखाओं के प्रबंधकों को भी सम्मानित किया गया। बैंक अध्यक्ष ने कम वसूली वाली समितियों के सचिवों को कार्यप्रणाली सुधार का निर्देश दिया गया।

बैठक में चर्चा

बैठक में बैंक और सहकारिता से जुड़े विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान पैक्स कंप्यूटराइजेशन, बकाया ऋणों की वसूली, ई-केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण, बैलेंस सीट, ऑडिट, फसल बीमा के अलावा बैंक शाखा भवनों के रंग-रोगन व रख-रखाव पर चर्चा की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

विशेष सम्मान

इसमें चंदनचौकी बैंक शाखा प्रबंधक जयहिन्द गौतम, बेलरायां के सत्य नारायण, सूडा के नरेन्द्र कुमार, औरंगाबाद के निर्भय प्रताप सिंह, बांकेगंज के शम्भूशरण, निघासन के चंदन कुमार यादव, मझगई के गिरजा दयाल राना और मैगलगंज के शाखा प्रबंधक शैलेन्द्र प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया।

अन्य सचिवों को सम्मान

इसके अलावा शत-प्रतिशत वसूली में ग्रंट नम्बर 10 समिति के सचिव शिवपाल वर्मा, अलीगंज के धर्मेन्द्र कुमार, बिचपरी के अरविन्द कुमार, मैगलगंज के कृष्ण कुमार तिवारी, हैरमखेड़ा के प्रफुल्ल दीक्षित, ओदरहा के अनिल दीक्षित, भेड़ौरी के रवि कुमार, ढाका के सुधीर बाबू, चंदनचौकी के नीरज कुमार पाण्डेय, बेलापरसुआ के कृपा शंकर मिश्र, बनकटी के सचिव सुमित गुप्ता और कलुआकोट के सचिव शुभम श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। इस दौरान बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डीडीएम नाबार्ड प्रसून सोनार सहित बैंक अधिकारी एडीसीओ आदि मौजूद रहे।

FAQs

बैठक में किसने अध्यक्षता की?
बैठक की अध्यक्षता सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता प्रवीण कुमार, बैंक अध्यक्ष विनीत मनार की मौजूदगी में समीक्षा हुई।
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