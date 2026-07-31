Lakhimpur Khiri News: नाव पलटने से लापता युवकों की तलाश जारी, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर के गौड़ी में शारदा नदी में नाव पलटने से नौ लोग डूब गए। हादसे में सात लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकले, लेकिन दो युवक सोनू और कल्लू लापता हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता युवकों की तलाश के लिए बड़ा सर्च अभियान जारी है।
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता। शारदा नदी में नाव पलटने से डूबे लोगों की तलाश में शुक्रवार को भी अभियान जारी रहा। फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नदी नदी पार बनी गौड़ी पर खाना देने और दूध लेने गए नौ लोगों की नाव वापस लौटते समय नदी में पलट गई। भीरा थाने के बेलहा सिकिटिहा गांव के सामने पानी का बहाव तेज होने और क्षमता से अधिक भार होने के कारण नाव अनियंत्रित होकर डूब गई थी। घटना के दौरान नाव पर सवार सात लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए और स्थानीय लोगों को हादसे की सूचना दी। हालांकि, दो युवक नदी की तेज धार में बह गए और लापता हैं।
लापता युवकों की पहचान चकपुरवा करसौर निवासी सोनू पुत्र विजेंद्र और गंगाबेहड़ निवासी कल्लू पुत्र रहूफ के रूप में हुई है।शुक्रवार सुबह से एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शारदा नदी में व्यापक सर्च अभियान दोबारा शुरू कर दिया गया है। प्रशासन और बचाव दल लापता युवकों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं।
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