Lakhimpur Khiri News: विवाद के बाद सोने की चेन छीनने की शिकायत
Lakhimpur Khiri News: तिकुनियां, संवाददाता। रायपुर गांव के एक खाद दुकानदार ने पांच लोगों के खिलाफ मारपीट व सोने की चेन छीनने की तहरीर कोतवाली में दी है। उसके मुताबिक बिना क
Lakhimpur Khiri News: रायपुर गांव के एक खाद दुकानदार ने पांच लोगों के खिलाफ मारपीट व सोने की चेन छीनने की तहरीर कोतवाली में दी है। उसके मुताबिक बिना कागज खाद देने से मना करने पर इन लोगों ने ऐसा किया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। रायपुर गांव के गौरी इंटरप्राइजेज नामक खाद दुकान के मालिक अविनाश चंद ने बताया कि शनिवार अपरान्ह करीब दो बजे कोतवाली क्षेत्र के दाराबोझी गांव का हरपाल सिंह तथा कुल्हौरी निवासी छब्बू खाद लेने आए थे। अविनाश ने उनसे खसरा-खेतौनी और आधार आदि मांगे। दोनों के कागज न दिखा पाने पर अविनाश ने उनको खाद देने से मना कर दिया।
इस पर दोनों उस पर खाद देने के लिए दबाव डालने लगे। अविनाश का आरोप है कि उन दोनों के साथ पहुंचे तीन अज्ञात लोगों ने उससे मारपीट की और गले में पड़ी सोने की चेन छीनकर भाग गए। सीओ शिवम कुमार ने बताया तहरीर मिली है। इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।