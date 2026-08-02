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Lakhimpur Khiri News: विवाद के बाद सोने की चेन छीनने की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: तिकुनियां, संवाददाता। रायपुर गांव के एक खाद दुकानदार ने पांच लोगों के खिलाफ मारपीट व सोने की चेन छीनने की तहरीर कोतवाली में दी है। उसके मुताबिक बिना क

Lakhimpur Khiri News: विवाद के बाद सोने की चेन छीनने की शिकायत

Lakhimpur Khiri News: रायपुर गांव के एक खाद दुकानदार ने पांच लोगों के खिलाफ मारपीट व सोने की चेन छीनने की तहरीर कोतवाली में दी है। उसके मुताबिक बिना कागज खाद देने से मना करने पर इन लोगों ने ऐसा किया। पुलिस इसकी जांच कर रही है। रायपुर गांव के गौरी इंटरप्राइजेज नामक खाद दुकान के मालिक अविनाश चंद ने बताया कि शनिवार अपरान्ह करीब दो बजे कोतवाली क्षेत्र के दाराबोझी गांव का हरपाल सिंह तथा कुल्हौरी निवासी छब्बू खाद लेने आए थे। अविनाश ने उनसे खसरा-खेतौनी और आधार आदि मांगे। दोनों के कागज न दिखा पाने पर अविनाश ने उनको खाद देने से मना कर दिया।

इस पर दोनों उस पर खाद देने के लिए दबाव डालने लगे। अविनाश का आरोप है कि उन दोनों के साथ पहुंचे तीन अज्ञात लोगों ने उससे मारपीट की और गले में पड़ी सोने की चेन छीनकर भाग गए। सीओ शिवम कुमार ने बताया तहरीर मिली है। इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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