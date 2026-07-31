Lakhimpur Khiri News: घटिया निर्माण पर भड़के विधायक, नाले में उतरकर कराई नाप

Lakhimpur Khiri News: शहर के आवास विकास में नहर पटरी से किनारे एक नाला का निर्माण करीब चार महीने से हो रहा है। लाखों रुपए की लागत से बन रहा यह नाला गुरुवार को उस समय चर्चा में आ गया, जब सदर विधायक योगेश वर्मा इसकी गुणवत्ता की जांच करने नाला में उतर गए। फीता लेकर पहुंचे विधायक ने खुद ही नापजोख शुरू की उच्चाधिकारियों को सूचना दी तो मौके पर सीडीओ सहित नगर पालिका के जिम्मेदार पहुंचे। खास बात यह है कि यह नाला कौन बनवा रहा है, कितना बजट है डीपीआर क्या है इसकी जानकारी न तो प्रशासन के पास है न ही नगर पालिका के पास। नगर पालिका का तो यह भी कहना है कि उनसे एनओसी नहीं ली गई। मामला अब सुर्खियों में जबकि नाला का निर्माण अन्तिम चरण में है。

नाला निर्माण की स्थिति

आवास विकास में नहर पटरी के किनारे नाला का निर्माण चल रहा है। निर्माण तालाब के पास से शुरू हुआ अब खीरी रोड तक पहुंच गया। नाला निर्माण के बीच बरसात में आसपास जलभराव हो गया तो लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता की शिकायत सदर विधायक योगेश वर्मा के पास पहुंची। विधायक मौके पर पहुंचे और नाला निर्माण की गुणवत्ता की जांच को नाला में उतर गए। फीता लेकर खुद ही नापजोख शुरू कराई। विधायक की सूचना पर और उनके नाला में उतरने पर पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड एक के अधिशासी अभियंता सहित नगर पालिका के जिम्मेदार और सीडीओ अभिषेक कुमार भी मौके पर पहुंच गए। निर्माण ढांचा के अनुसार नाला में 12 सरिया पड़नी चाहिए, लेकिन छह ही डाली जा रही थी। वहीं निचले हिस्से में डबल जाल की जगह सिंगल जाल डाला जा रहा है। काम कर रहे मजदूरों से जब कार्यदायी संस्था के बारे में पूछा गया तो कुछ नहीं बता सके। निर्माण कराने वाले कारीगर सिर्फ सीएनडीएस संस्था का नाम बता रहे हैं लेकिन किस यूनिट से बन रहा, कौन बनवा रहा यह नहीं बता पाए। सीडीओ ने नगर पालिका ईओ से पूछा तो उन्होंने भी निर्माण कराने से इंकार कर दिया। साथ ही एनओसी न लेने की भी बात कही। ईओ संजय सिंह का कहना है कि नाला निर्माण की नगर पालिका से एनओसी नहीं ली गई है।