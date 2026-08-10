Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: दस फिट लंबा अजगर किया रेस्क्यू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: दक्षिण निघासन रेंज के बरुही फार्म के पास गन्ने के खेत में काम कर रहे मजदूरों को एक 10 फीट लंबा अजगर दिख गया, जिससे वे डर गए। घटना की सूचना मिलने पर वनकर्मी पहुंचे और अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।

Lakhimpur Khiri News: दस फिट लंबा अजगर किया रेस्क्यू

Lakhimpur Khiri News: निघासन। दक्षिण निघासन रेंज के बरुही फार्म निवासी भूपेंद्र सिंह के घर के पास गन्ने के खेत में काम कर रहे मजदूरों को करीब दस फिट लंबा अजगर दिखाई दिया। इतना बड़ा अजगर देख मजदूर और किसान डर गए। वहां अजगर को देखने वालों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों से सूचना पाकर पहुंचे वनकर्मियों ने अजगर को पकड़कर जंगल ले जाकर छोड़ दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।