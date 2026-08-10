Lakhimpur Khiri News: दस फिट लंबा अजगर किया रेस्क्यू
Lakhimpur Khiri News: दक्षिण निघासन रेंज के बरुही फार्म के पास गन्ने के खेत में काम कर रहे मजदूरों को एक 10 फीट लंबा अजगर दिख गया, जिससे वे डर गए। घटना की सूचना मिलने पर वनकर्मी पहुंचे और अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।
Lakhimpur Khiri News: निघासन। दक्षिण निघासन रेंज के बरुही फार्म निवासी भूपेंद्र सिंह के घर के पास गन्ने के खेत में काम कर रहे मजदूरों को करीब दस फिट लंबा अजगर दिखाई दिया। इतना बड़ा अजगर देख मजदूर और किसान डर गए। वहां अजगर को देखने वालों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों से सूचना पाकर पहुंचे वनकर्मियों ने अजगर को पकड़कर जंगल ले जाकर छोड़ दिया।
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