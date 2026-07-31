Lakhimpur Khiri News: जाल में फंस गया दस फिट का अजगर
Lakhimpur Khiri News: दक्षिण निघासन रेंज के पचपेड़ी गांव में, शिवकुमार ने जानवरों से अपने खेत की रक्षा के लिए प्लास्टिक का जाल लगाया था। इस जाल में एक 10 फीट लंबा अजगर फंस गया। ग्रामीणों ने उसे देखा और वन दारोगा और उनकी टीम ने उसे सुरक्षित रूप से मुक्त कर बंगलहा तकिया जंगल में छोड़ दिया।
Lakhimpur Khiri News: दक्षिण निघासन रेंज के पचपेड़ी गांव के शिवकुमार ने जानवरों से अपना खेत बचाने को तारों के साथ प्लास्टिक का जाल लगाया था। इस जाल में गुरुवार को करीब दस फिट लंबा भारी-भरकम अजगर फंस गया। अजगर को देखने ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर पहुंचे वन दारोगा शुभम सहित अक्षय मौर्य और मनोज कुमार ने अजगर को जाल में से छुड़ाकर बंगलहा तकिया जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।
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