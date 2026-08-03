Lakhimpur Khiri News: गन्ने के खेत में निकला आठ फिट का अजगर
Lakhimpur Khiri News: वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा किसान बाल-बाल बचासुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा किसान बाल-बाल बचा रमियाबेहड,संवाददाता। धौर
Lakhimpur Khiri News: रमियाबेहड। धौरहरा वन रेंज के शारदानगर थाना क्षेत्र के सैनीपुरवा गांव में रविवार को गन्ने के खेत में करीब आठ फिट लंबा अजगर निकल आने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रहे किसान और मजदूर विशालकाय अजगर को देखकर दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। सैनीपुरवा गांव निवासी रमेश चक्रवर्ती रविवार को अपने गन्ने के खेत में यूरिया खाद डलवाने गए थे। खेत में काम के दौरान अचानक उनकी नजर गन्ने की फसल के बीच कुंडली मारकर बैठे एक विशाल अजगर पर पड़ी।
अजगर को देखते ही उन्होंने शोर मचाकर खेत में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से अजगर का वीडियो भी बनाया। ग्रामीणों की सूचना पर धौरहरा वन रेंज की टीम तत्काल मौके पर पहुंची।वनकर्मियों ने करीब आठ फिट लंबे अजगर को पकड़कर सुरक्षित कब्जे में लिया। रेस्क्यू अभियान के दौरान काफी देर तक ग्रामीण मौके पर डटे रहे और वन विभाग की कार्रवाई देखते रहे। धौरहरा वन रेंज के रेंजर अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए अजगर की लंबाई लगभग आठ फिट और वजन करीब 20 किलोग्राम है। अजगर पूरी तरह स्वस्थ था। उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास वाले वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है।
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