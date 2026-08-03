Lakhimpur Khiri News: विभाग को पता नहीं, किसी ने निकाल दिया भर्ती की फर्जी वैकेंसी
Lakhimpur Khiri News: -पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड में संविदा भर्ती के लिए 16 जुलाई से आवेदन की बात लिए 16 जुलाई से आवेदन की बात -मामला सामने आने पर अधिशासी अभियंता ने कहा कि
Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड में संविदा पर भर्ती के लिए एक सूचना प्रसारित हो रही है। इसमें 16 जुलाई से आवेदन की बात कही गई है। यह मामला सामने आने के बाद विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी हैरत में पड़ गए कि यह वैकेंसी किसने निकाली है। विभाग ने इसे पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताते हुए सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई को कोतवाली में तहरीर देने की बात कह रहा है। मामला चर्चा का विषय बना है। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड में संविदा पर कर्मचारियों की तैनाती को लेकर एक सूचना प्रसारित हो रही है। इस पर बाकायदा पत्रांक संख्या आदि भी दर्ज है। 16 जुलाई से जारी इस सूचना में तैनाती के लिए आवेदन की बात कही गई है। यह सूचना जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व कर्मचारियों तक पहुंची तो वह भी दंग हैं। उनको पता ही नहीं है कि विभाग में संविदा पर कोई तैनाती होनी है और इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। मामला सामने आने के बाद अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ने विभाग के उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी है। इस प्रकरण में कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं लोगों का कहना है कि आवेदकों से आवेदन, तैनाती आदि के नाम पर वसूली हो सकती है। विभाग के अधिकारी अब इस प्रकरण में कार्रवाई की तैयारी में हैं。
बोले अधिशासी अभियंता
अधिशासी अभियंता लोकनिर्माण विभाग प्रांतीय खंड में संविदा पर कर्मियों के चयन को आवेदन प्रकाशित करने का मामला संज्ञान में आया है। यह पूरी तरह से भ्रामक व असत्य है। उच्चाधिकारियों कको सूचना दे दी गई है। सूचना प्रसारित करने वाले के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी जाएगी।
तरुणेन्दु त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड
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