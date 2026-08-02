Lakhimpur Khiri News: महिला से छेड़छाड़ को लेकर कोतवाली में हंगामा, दो आरोपी गिरफ्तार

Lakhimpur Khiri News: कस्बे में एक महिला से अभद्रता व छेड़छाड़ के मामले में परिजनों ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो को गिरफ्तार किया है। मामला चर्चा का विषय बना है। एक महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि शुक्रवार शाम करीब छह बजे वह अपने फूफा के लड़कों के साथ बीमार पिता को देखने लखीमपुर जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में ग्राम टेगनहा निवासी मुरसलीन और अब्दुल खालिद ने फब्तियां कसनी शुरू कर दीं। विरोध करने पर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया। घटना से आक्रोशित महिला व परिजनों ने कोतवाली गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।