Lakhimpur Khiri News: धौरहरा घाट पर स्नान पर रोक के खिलाफ किया जल सत्याग्रह

Lakhimpur Khiri News: धौरहरा। सावन माह में जालिमनगर सरयू-घाघरा घाट पर श्रद्धालुओं के स्नान और जलाभिषेक पर लगी रोक के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के तहसील अध्यक्ष पवन पाठक ने बुधवार को जल सत्याग्रह को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से घाट पर लगाई गई बैरिकेडिंग तत्काल हटाने और श्रद्धालुओं को पूर्व की भांति सरयू नदी में स्नान व जल भरने की अनुमति देने की मांग की।पवन पाठक ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में जालिमनगर सरयू घाट पर हर वर्ष लाखों की संख्या में कांवड़िये और श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान-दान करने के बाद यहीं से जल भरकर छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ, लिलौटीनाथ और देवकली सहित विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं।

प्रशासन द्वारा घाट पर बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने नदी में स्नान के स्थान पर 60 बाई 60 फिट का गड्ढा खुदवाकर उसमें पानी भरने की व्यवस्था की है। लेकिन यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप नहीं है। उन्होंने मांग की कि बैरिकेडिंग हटाकर श्रद्धालुओं को सरयू नदी में स्नान और जल भरने की अनुमति दी जाए। किसान नेता ने यह भी मांग उठाई कि जालिमनगर घाट स्थित प्राचीन शिवालय को घाघरा नदी के कटान से बचाने के लिए तत्काल राहत एवं बचाव कार्य कराया जाए। ताकि धार्मिक स्थल सुरक्षित रह सके। किसान नेता पवन पाठक और नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार के बीच हो रहे कटान और बैरिकेटिंग हटवाने के लिए काफी नोक झोक हुई। एसडीएम राशि कृष्णा ने बताया कि घाघरा नदी का जल स्तर बढ़ने से घाट कटान की जद में था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए डीएम ने निरीक्षण किया था और निर्देशित किया गया था। जिसको लेकर घाट पर बैरिकेटडिंग लगवाई गई है। प्रदर्शन के दौरान साजन सिंह, राम निवास, शिवनंदन लोधी, मोहन यादव, चंद्र मोहन, राकेश यादव, अविनाश मौर्य, सालिक राम तथा महंत श्यामीनंदा नाथ सहित बड़ी संख्या में किसान और श्रद्धालु मौजूद रहे।