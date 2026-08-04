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Lakhimpur Khiri News: अघोषित बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: फोटो---07--बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करते लोगखिलाफ प्रदर्शन करते लोग भानपुर, संवाददाता। पिछले कई सप्ताह से हो रही अनियमित बिजली कटौती के विरोध मे

Lakhimpur Khiri News: अघोषित बिजली कटौती से भड़के ग्रामीण, किया प्रदर्शन

Lakhimpur Khiri News: पिछले कई सप्ताह से हो रही अनियमित बिजली कटौती के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय ग्रामीणों ने विद्युत वितरण उपखंड बिजुआ पहुंचकर अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के रात में घंटों बिजली काटी जा रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कटौती का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। भीषण गर्मी के बीच रात में लंबे समय तक बिजली गुल रहने से बच्चों की पढ़ाई, किसानों की सिंचाई और दैनिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

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उन्होंने मांग की कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित किया जाए और रात्रि में अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में राष्ट्रीय बजरंग दल के मंडल महामंत्री कमलजीत, ब्लॉक अध्यक्ष आकाश कन्नौजिया, मंडल मंत्री छोटू भाई, मंडल संयुक्त मंत्री हैप्पी गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार, जीवन लाल सहित कई पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के साथ आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

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