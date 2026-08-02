Lakhimpur Khiri News: सावन में भी गोला की बिजली ध्वस्त, शिव मंदिर फीडर बदहाल
Lakhimpur Khiri News: -बिजली विभाग के खिलाफ दिख रहा जबरदस्त आक्रोशदिख रहा जबरदस्त आक्रोश -अलग शिव मंदिर फीडर भी नहीं दे पा रहा राहत, श्रद्धालु और शहरवासी बेहाल फोटो--01--गो
Lakhimpur Khiri News: धार्मिक नगरी छोटी काशी में सावन माह शुरू होते ही बाबा भोलेनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है लेकिन बिजली विभाग की तैयारियों की हकीकत भी सामने आने लगी है। जिस समय चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति होनी चाहिए उसी समय शहर के विभिन्न फीडरों पर आए दिन घंटों बिजली गुल रहने से श्रद्धालु व्यापारी और आम उपभोक्ता परेशान हैं। सवाल यह है कि आखिर सावन से पहले बिजली व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई। बिजली विभाग लगभग हर दिन किसी न किसी तकनीकी खराबी का हवाला देता नजर आता है। कभी सुरक्षा के लिए गार्डिंग का काम,लाइन में खराबी कभी फेज उड़ने कभी फेज जलने तो कभी एबीसी केबल टूटने की बात कहकर घंटों बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है।
इसके बाद रोस्टिंग का संदेश भी जारी कर दिया जाता है। नतीजा यह है कि शिव मंदिर फीडर समेत फीडर संख्या एक दो तीन और चार के हजारों उपभोक्ताओं को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल उस शिव मंदिर फीडर अलग से बना है जिसे पौराणिक शिव मंदिर क्षेत्र में सावन के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। उद्देश्य यह था कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में बिजली बाधित न हो लेकिन मौजूदा हालात में यह फीडर भी आम फीडरों की तरह बार बार बंद हो रहा है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि जब विशेष फीडर भी निर्बाध आपूर्ति नहीं दे पा रहा तो उसके निर्माण का उद्देश्य आखिर कितना पूरा हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सावन से पहले बिजली लाइनों फीडरों और उपकरणों का रखरखाव पूरा कर लिया गया होता तो आज मरम्मत के नाम पर घंटों बिजली बंद करने की नौबत नहीं आती। उनका आरोप है कि विभाग पूरे साल तैयारी नहीं करता और धार्मिक सीजन शुरू होने के बाद मरम्मत कार्य शुरू कर देता है जिसका खामियाजा आम जनता और लाखों श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है।
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