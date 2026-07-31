Lakhimpur Khiri News: शांतिभंग की आशंका में पांच लोगों को किया गिरफ्तार
Lakhimpur Khiri News: फरधान, संवाददाता। थाना फरधान पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लिया। थ
Lakhimpur Khiri News: फरधान, संवाददाता। थाना फरधान पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को अलग-अलग स्थानों से हिरासत में लिया। थानाध्यक्ष निराला तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गोला थाना क्षेत्र के मुन्नूगंज निवासी सोनू खान, नीची रोड निवासी सलमान उर्फ राजा तथा फरधान थाना क्षेत्र के गौरिया गांव निवासी रहीश अहमद, रूबीन और मोईन शामिल हैं। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक आकाश भाटी, हेड कांस्टेबल कृष्णानंद, कांस्टेबल गुलशन कुमार, अमन कुमार एवं अंशुल कुमार शामिल रहे।
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