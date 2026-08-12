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Lakhimpur Khiri News: फोन पर दुकानदार को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: फरधान थाना क्षेत्र के नरदवल पुरवा निवासी मंजेश कुमार तिवारी को फोन पर गालियां देकर जान से मारने की धमकी मिली। आरोपी नीरज कुमार शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, 11 अगस्त को फोन पर बात करते समय नीरज ने भद्दी बातें कही। तिवारी के पास बातचीत की रिकॉर्डिंग सुरक्षित है।

Lakhimpur Khiri News: फोन पर दुकानदार को जान से मारने की धमकी, मुकदमा दर्ज

Lakhimpur Khiri News: फरधान। थाना क्षेत्र के ग्राम नरदवल पुरवा निवासी मंजेश कुमार तिवारी को फोन पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ग्राम बरखेरवा निवासी नीरज कुमार शुक्ला बताया गया है। पुलिस को दी गई तहरीर में मंजेश कुमार तिवारी ने आरोप लगाया कि 11 अगस्त को नीरज कुमार शुक्ला ने पारुल बाजपेई के मोबाइल नंबर पर फोन किया और बातचीत के दौरान उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दीं। आरोप है कि नीरज ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर वह नत्थू का लड़का है तो उसे मार डालेगा।

पीड़ित का कहना है कि उसका आरोपी से कोई लेना-देना नहीं है। मंजेश कुमार तिवारी ने पुलिस को बताया कि फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग उसके पास सुरक्षित है। तहरीर के आधार पर थाना फरधान पुलिस ने आरोपी नीरज कुमार शुक्ला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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