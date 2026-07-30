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Lakhimpur Khiri News: दहेज उत्पीड़न व मारपीट में पति समेत आठ नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: ममरी, संवाददाता। नीमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बिलहरी निवासी विवाहिता साइना की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत आठ लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मारपीट और जा

Lakhimpur Khiri News: दहेज उत्पीड़न व मारपीट में पति समेत आठ नामजद

Lakhimpur Khiri News: नीमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बिलहरी निवासी विवाहिता साइना की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत आठ लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता का आरोप है कि दो वर्ष पूर्व उसकी शादी इमलिया निवासी रियासत अली के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन ससुराल पक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। आरोप है कि पति व अन्य ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के रूप में बाइक की मांग करने लगे। साइना के अनुसार मांग पूरी न होने पर उसके साथ लगातार मारपीट की गई और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता का आरोप है कि बाद में ससुराल पक्ष उसे उसके मायके में गांव के किनारे छोड़ गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति रियासत अली देवर राशिद अली काशिद अली रहमत अली रफायत अली ससुर माशूम अली सास बफातन और जेठ शकील निवासी इमलिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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