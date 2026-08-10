Lakhimpur Khiri News: चोरी से कटवा लिए जामुन के पेड़,मुकदमा दर्ज

Lakhimpur Khiri News: चोरी से कटवा लिए जामुन के पेड़,मुकदमा दर्ज
Lakhimpur Khiri News: ईसानगर। गांव में खेत में लगे जामुन के हरे पेड़ बिना अनुमति काटे जाने के मामले में ईसानगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फूलपुर निवासी अच्छे
Lakhimpur Khiri News: ईसानगर। थाना ईसानगर क्षेत्र के फूलपुर गांव में खेत में लगे जामुन के हरे पेड़ बिना अनुमति काटे जाने के मामले में ईसानगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फूलपुर निवासी अच्छेलाल ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया कि उसके खेत में लगे जामुन के हरे पेड़ों को चक मूसेपुर निवासी ठेकेदार दौलत ने चोरी से काटकर गिरा दिए। जब वह खेत देखने पहुंचा तो मौके पर पेड़ों की कटी हुई लकड़ी पड़ी थी और उसे लादने की तैयारी की जा रही थी। मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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