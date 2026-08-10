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Lakhimpur Khiri News: घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी, चार पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: पसगवां थाना क्षेत्र के जमुका गांव में चार लोगों के खिलाफ घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों ने रमाकांत द्विवेदी के साथ लात-घूंसों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Lakhimpur Khiri News: घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी, चार पर मुकदमा

Lakhimpur Khiri News: पसगवां। थाना पसगवां क्षेत्र के जमुका गांव में घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमुका निवासी रमाकांत द्विवेदी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक अगस्त की सुबह करीब 10 बजे वह अपने घर पर थे। आरोप है कि जंग बहादुर गंज के निवासी गोपाल मिश्रा, एवं गांव के आशीष मिश्रा, शोभित उर्फ सोनू और शिवम घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने घर के अंदर ही लात-घूंसों और लाठी-डंडों से मारपीट की।

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इससे रमाकांत को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि जाते समय आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने छह अगस्त को पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। तहरीर के आधार पर पसगवां पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। थाना प्रभारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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