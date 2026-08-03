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Lakhimpur Khiri News: कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे आईजी किरण एस, दिए कड़े निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। कांवड़ यात्रा और सावन मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरीकांवड़ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे आईजी किरण एस, दिए कड़

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे आईजी किरण एस, दिए कड़े निर्देश
कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे आईजी किरण एस, दिए कड़े निर्देश

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। कांवड़ यात्रा और सावन मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर है। इसी सिलसिले में सोमवार को लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस. ने गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने प्रसिद्ध शिव मंदिर परिसर से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक सुरक्षा इंतजामों और बैरिकेडिंग की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ियों की अपेक्षित भीड़ को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त की जाएं। उन्होंने कहा कि जिन मार्गों को रूट डायवर्जन के तहत बंद किया गया है, वहां पुलिस कर्मियों की मुस्तैद तैनाती रहे और आवश्यकतानुसार स्थाई बैरिकेडिंग लगाई जाए।

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आईजी किरण एस. ने एसपी डॉ. ख्याति गर्ग को सख्त ताकीद की कि एनएच 730 वाले कांवड़ मार्ग पर किसी भी सूरत में बस या ट्रक का प्रवेश न हो। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि गोला शहर के भीतर बिना पूर्व अनुमति के कोई भी चार पहिया वाहन प्रवेश न कर सके। दौरे के दौरान आईजी ने नगर पालिका अध्यक्ष से भी मुलाकात की और कांवड़ियों की सुविधा, सफाई व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने मातहतों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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