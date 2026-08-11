Lakhimpur Khiri News: ऊंचा गांव खेड़ा से दो कांवड़ जत्थे रवाना
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ के ऊंचा गांव खेड़ा से सोमवार को दो कांवड़ जत्थे कांवर लेने के लिए निकले। पुलिस ने यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मैलानी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में कांवड़ियों की सुरक्षित यात्रा के लिए पुलिस व्यवस्था की गई।
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ। थाना मैलानी क्षेत्र के ऊंचा गांव खेड़ा से सोमवार को दो कांवड़ जत्थे कांवर लेने के लिए रवाना हुए। मैलानी इंस्पेक्टर की अगुवाई में पुलिस सुरक्षा के बीच कांवड़ियों को रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर आदेश मिश्रा, नरेश कुमार और उमेश कुमार समेत बड़ी संख्या में कांवड़िये मौजूद थे।
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