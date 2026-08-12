Lakhimpur Khiri News: पढुआ पुलिस ने पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों को बांटे फल

Lakhimpur Khiri News: पढुआ पुलिस ने पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों को बांटे फल
Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा चौराहा पर पुलिस ने कांवड़ियों की टोली पर पुष्पवर्षा की और फल व मिठाई बांटी। सोमवार को गांवों से डाक कांवड़ निकाली गई। पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी की थी और वाहनों के लिए व्यवस्था की थी। एसओ मोहित पुण्डीर एवं अन्य पुलिस कर्मियों ने मदद की।
Lakhimpur Khiri News: ढखेरवा से गुजरने वाली कांवड़ियों की टोली पर पढुआ पुलिस ने पुष्पवर्षा की साथ ही फल और मिठाईयां बांटी। कांवड़ियों को लेकर सोमवार को ढखेरवा चौराहा पर काफी गहमा गहमी रही। कांवड़ियों को कोई दिक्कत न हो इसको लेकर पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वाहनों को निकालने को लेकर भी पुलिस मुस्तैद रही। एसओ मोहित पुण्डीर, ढखेरवा चौकी इंचार्ज अजय कुमार सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों ने ढखेरवा से गुजरने वाले कांवड़ियों के जत्थों पर पुष्पवर्षा की और फल व मिठाईयां बांटी। सोमवार को गौरिया, बैरिया सहित कई गांवों से डाक कांवड़ निकाली गई।
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