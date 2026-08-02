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Lakhimpur Khiri News: नाबालिग को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: मितौली। थाना मितौली पुलिस ने क्षेत्र के एक गांव की करीब 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज

Lakhimpur Khiri News: नाबालिग को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार

Lakhimpur Khiri News: थाना मितौली पुलिस ने क्षेत्र के एक गांव की करीब 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। निघासन के गांव कामतानगर का रहने वाला आरोपी युवक गुलशन कुमार अपनी रिश्तेदारी मितौली थाना के एक गांव में रहता है। आरोप है कि वह गांव की 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। किशोरी की मां की तहरीर पर मितौली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

एसएचओ महेश पाठक ने बताया कि बरामद किशोरी को आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

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