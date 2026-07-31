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Lakhimpur Khiri News: सावन में मांस बेचने पर चार गिरफ्तार, भेजे गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: श्रावण मास के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पलिया पुलिस ने मांस बेचने के आरोप में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। पीस कमेटी की बैठक में तय किया गया था कि इस दौरान किसी भी तरह का नॉनवेज सामग्री नहीं बेची जाएगी। पुलिस ने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया है।

Lakhimpur Khiri News: सावन में मांस बेचने पर चार गिरफ्तार, भेजे गए जेल

Lakhimpur Khiri News: श्रावण मास के पवित्र महीने में शिव भक्तों की आस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक पलिया शिवा जी दुबे के नेतृत्व में थाना पलिया पुलिस टीम ने प्रतिबंध के बावजूद मांस बेचने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है। आपको बतादें हाल ही में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि श्रावण मास के दौरान शिव भक्तों के आवागमन वाले मार्गों और उनके आसपास मीट, मछली, मुर्गा या अंडा जैसी कोई भी नॉनवेज सामग्री नहीं बेची जाएगी और न ही रखी जाएगी।

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इस निर्णय से क्षेत्र के सभी संबंधित दुकानदारों को पहले ही अवगत करा दिया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में मो. शमी पुत्र चन्दा निवासी बरबण्डा पलिया, सादिक निवासी बरबंडा, रसूल अहमद निवासी माहीगिरान व वाहिद पुत्र बफाती निवासी मो माहिगिरान पलिया को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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