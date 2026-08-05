Lakhimpur Khiri News: रेप के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल
Lakhimpur Khiri News: खीरीटाउन, संवाददाता में 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। खीरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका
Lakhimpur Khiri News: खीरी थाना क्षेत्र में 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। खीरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका शनिवार को साइकिल से खेत जा रही थी। तभी उसे गांव के ही दीपू ने दबोच लिया और उसके साथ रेप किया। छात्रा ने घर आकर परिजनों को पूरी बात बताई। परिजन आरोपी की शिकायत करने उसके घर गए। उसके परिजनों ने पीड़ित परिवार को धमकाया। तब पीड़िता की हालत भी खराब हो गई। परिजन उसे थाने ले गए। वहां से उसे अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आरोपी दीपू और उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज किया।
खीरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद उसे मंगलवार को जेल भेज दिया गया। रेप के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल
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