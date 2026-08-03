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Lakhimpur Khiri News: युवती से अभद्रता के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। पलिया कोतवाली पुलिस ने महिला संबंधी गंभीर अपराध में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक पलि

Lakhimpur Khiri News: युवती से अभद्रता के आरोपी को पुलिस ने दबोचा

Lakhimpur Khiri News: पलिया कोतवाली पुलिस ने महिला संबंधी गंभीर अपराध में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक पलिया शिवाजी दुबे के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त सौरभ सिंह उर्फ अल्लू निवासी ग्राम मलिका, थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर पर एक युवती के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव डालने, मना करने पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को कस्बा पलिया के टेहरा तिराहा से गिरफ्तार कर लिया।

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