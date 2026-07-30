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Lakhimpur Khiri News: नाबालिग को बहला-फुसला कर भागने वाला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां में, पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त मनजीत कुमार को गिरफ्तार किया है, जो नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में था। प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे के मुताबिक, पुलिस ने इटैया प्राइमरी विद्यालय के पास गश्त के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया।

Lakhimpur Khiri News: नाबालिग को बहला-फुसला कर भागने वाला गिरफ्तार

Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां । पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी अभियुक्त पर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप है। प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे ने बताया कि पुलिस टीम ने एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसला कर भाग ले जाने के अपराध में वांछित अभियुक्त मनजीत कुमार निवासी ग्राम बिहारी पुरवा थाना पलिया को क्षेत्र में गश्त के दौरान इटैया प्राइमरी विद्यालय के पास से हिरासत में लिया गया है।

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