Lakhimpur Khiri News: सोलर पैनल चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
Lakhimpur Khiri News: कोतवाली पुलिस ने खेत से सोलर पैनल चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किया गया 545 वाट का सोलर पैनल भी बरामद किया। मामले की शुरुआत 10 अगस्त को हुई जब पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया।
Lakhimpur Khiri News: कोतवाली पुलिस ने खेत से सोलर पैनल चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 545 वाट का सोलर पैनल भी बरामद किया है। तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्राम टिहुलिया फार्म पोस्ट कंचनपुर निवासी लखविंदर सिंह ने 10 अगस्त को थाने में तहरीर देकर बताया था कि चार-पांच अगस्त की मध्य रात्रि उनके घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित खेत से अज्ञात चोर सोलर पैनल प्लेट चोरी कर ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस के सामने तीन आरोपियों के नाम प्रकाश में आए। मंगलवार को थाना गोला पुलिस ने बिटौरा मोड़ के पास से मुड़िया मिश्र गांव निवासी अवधराम पुत्र हरनाम, उसमान अली पुत्र चिराग अली और कासिम अली पुत्र ईदरीश अली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया 545 वाट का सोलर पैनल बरामद किया।
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