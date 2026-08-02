Lakhimpur Khiri News: धर्म परिवर्तन की सूचना पर एसएसबी व पुलिस का छापा
Lakhimpur Khiri News: फोटो--18--घर में छानबीन के दौरान एसएसबी और पुलिसवाले मुस्तैद रहे।न एसएसबी और पुलिसवाले मुस्तैद रहे। बेलरायां, संवाददाता। सिंगाही थाने के हरद्वाही गांव
Lakhimpur Khiri News: सिंगाही थाने के हरद्वाही गांव के एक घर में लालच देकर और बहलाकर धर्म परिवर्तन कराने की सूचना पर शनिवार को पुलिस और एसएसबी के जवान पहुंचे। घर को चारों तरफ से घेरकर काफी देर छानबीन के बावजूद कुछ न मिलने पर वे वापस लौट गए। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि हरद्वाही के बाजार पुरवा गांव के एक घर में ग्रामीणों को बहला-फुसलाकर या उनको प्रलोभन देकर अवैध ढंग से धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है। इस पर पुलिस ने एसएसबी डांगा के जवानों को साथ लेकर वहां के गणेश के घर छापा मारा। इस दौरान एसएसबी जवानों ने पूरे घर को घेरे रखा।
पुलिस ने काफी देर तक छानबीन और पूछताछ की लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। सिंगाही एसओ दिलीप कुमार चौबे ने बताया कि बाजारपुरवा में धर्म परिवर्तन कराने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर तलाशी ली गई और काफी छानबीन की गई लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला।
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