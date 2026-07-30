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Lakhimpur Khiri News: धर्मिक अनुष्ठान में जुटे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: स्थानीय गायत्री मंदिर में श्रद्धा, साधना और संकल्प का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र के सैकड़ों गायत्री परिजनों और श्रद्धालुओं

Lakhimpur Khiri News: धर्मिक अनुष्ठान में जुटे लोग

Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। स्थानीय गायत्री मंदिर में श्रद्धा, साधना और संकल्प का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र के सैकड़ों गायत्री परिजनों और श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भव्य गायत्री यज्ञ से हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सात पालियों के माध्यम से यज्ञ संपन्न कराया गया। इसमें सभी उपस्थित लोगों ने आहुतियाँ समर्पित कर राष्ट्र, समाज और विश्व कल्याण की मंगलकामना की। इसके बाद पूज्य गुरुदेव के प्रेरणादायी प्रवचनों का श्रवण कराया गया। गुरुदेव के ओजस्वी विचारों से प्रेरित होकर गायत्री परिजनों ने युग निर्माण अभियान को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया।

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समाज में नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरण लाने पर विशेष बल दिया गया। इस मौके पर आगामी दिनों में होने वाले भव्य 9 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ की विस्तृत रूपरेखा साझा की गई। अनुष्ठान के समापन पर सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से भोजन-प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशोक मौर्य, श्रीराम राठौर, विजय सिंह, विवेकानंद, प्रेम प्रकाश मौर्य, हेम कुमार, अवध बिहारी, विनोद गुप्ता, नंदकिशोर, रेखा सिंह सहित भारी संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य उपस्थित रहे

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