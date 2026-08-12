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Lakhimpur Khiri News: अभिभावक सम्मेलन के बीच मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज में विद्या भारती द्वारा संचालित श्रीपाल सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अभिभावक सम्मेलन और मेधावी छात्र अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय के नवनिर्मित सूर्य द्वार का लोकार्पण किया गया और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक और विद्या भारती के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही।

Lakhimpur Khiri News: अभिभावक सम्मेलन के बीच मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान

Lakhimpur Khiri News: मैगलगंज। विद्या भारती द्वारा संचालित श्रीपाल सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, मैगलगंज में अभिभावक सम्मेलन एवं मेधावी छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय के नवनिर्मित सूर्य द्वार का लोकार्पण भी किया गया। समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मोहम्मदी विधायक लोकेन्द्र प्रताप सिंह, कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू, विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री यतीन्द्र कुमार शर्मा, अवध प्रांत प्रचारक कौशल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हेमचंद्र, विभाग प्रचारक सीतापुर अभिषेक, प्रदेश निरीक्षक मिथिलेश अवस्थी की उपस्थिति रही। इस दौरान बच्चों ने तमाम सांस्कृतिक व देशभक्ति से सम्बंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

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अतिथियों ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में विद्यालय और अभिभावकों की संयुक्त भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

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