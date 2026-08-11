Lakhimpur Khiri News: घर में निकला जहरीला कोबरा, टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

Lakhimpur Khiri News: घर में निकला जहरीला कोबरा, टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा
Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां के पलिया खुर्द गांव में प्रदीप सिंह के घर में एक जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सर्प मित्र राम गोविंद की रेस्क्यू टीम को सूचना दी। टीम ने दो घंटे की मेहनत से कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक पर्यावास में छोड़ दिया।
Lakhimpur Khiri News: पलियाकलां। दुधवा टाइगर रिजर्व की पलिया वन रेंज अंतर्गत पलिया खुर्द गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रदीप सिंह के घर में रखे बक्से के नीचे एक जहरीला कोबरा सांप दिखाई दिया। कोबरा को देखते ही परिजनों में दहशत फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना सर्प मित्र राम गोविंद रेस्क्यू टीम को दी। सूचना मिलते ही राम गोविंद अपने साथी तारा और विक्रम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत और बेहद सतर्कता के साथ कोबरा सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे प्राकृतिक पर्यावास में छोड़ दिया।
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