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Lakhimpur Khiri News: एक ही रात में दो घरों में सेंध, लाखों के जेवरात पार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: धौरहरा,संवाददाता। के ग्राम महादेव में गुरुवार रात चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। एक घर से करीब चार लाख रुप

Lakhimpur Khiri News: एक ही रात में दो घरों में सेंध, लाखों के जेवरात पार

Lakhimpur Khiri News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महादेव में गुरुवार रात चोरों ने एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। एक घर से करीब चार लाख रुपये मूल्य के जेवरात व बर्तन चोरी कर लिए गए। जबकि दूसरे घर में परिजनों के जाग जाने पर चोर मौके से फरार हो गए।

घटना का विवरण

ग्राम महादेव निवासी अनवर अली पुत्र पीर अली के घर चोर पीछे की दीवार की ओर से सेंध लगाकर अंदर घुस गए। इसके बाद कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा बक्सा खोल लिया और उसमें रखे जेवर तथा पीतल के बर्तन समेत करीब चार लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर परिवार में हड़कंप मच गया।

दूसरा प्रयास

इसी रात गांव के ही बालक पुत्र भल्लर के घर भी चोरों ने सेंध लगाने का प्रयास किया। हालांकि आहट मिलने पर परिजन जाग गए, जिससे चोर वारदात को अंजाम देने से पहले ही भाग निकले। एक ही रात में दो घरों को निशाना बनाए जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि घटना स्थल का मौका मुआयना कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्राम महादेव में चोरी की घटना कब हुई?
ग्राम महादेव में चोरी की घटना गुरुवार रात हुई।
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