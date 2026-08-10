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Lakhimpur Khiri News: एक ही रात दो घरों से लाखों का सामान समेट ले गए चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: बसौना घुरघुट्टा गांव में घुसे चोर घर का कीमती सामान चोरी कर ले गएमें एक ही रात दो घरों को निशाना बनाकर चोर घरों में रखा कीमती सामान चोरी कर ले गए। पीड

Lakhimpur Khiri News: एक ही रात दो घरों से लाखों का सामान समेट ले गए चोर

Lakhimpur Khiri News: धौरहरा। कफारा चौकी क्षेत्र के एक गांव में एक ही रात दो घरों को निशाना बनाकर चोर घरों में रखा कीमती सामान चोरी कर ले गए। पीड़ितों ने पुलिस को से चोरी का खुलासा करने और चोरी गया सामान बरामद कराने की मांग की है। कफारा चौकी क्षेत्र के ग्राम बसौना घुरघुट्टा निवासी विनोद गौतम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार की रात चोर घर के पीछे की दीवार काटकर अंदर दाखिल हुए। बक्से में रखे सोने-चांदी के जेवरात, शादी में मिले फूल व पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए।

पीड़ित के मुताबिक चोरी गए सामान में एक छोटी नथ, एक जोड़ी कुंडल, एक फूल, एक मटरमाला, चांदी की तीन चिमटी, दो जोड़ी पायल, छह जोड़ी बिछिया शामिल हैं। इसके अलावा बक्से में रखे करीब 15 हजार रुपये और गुल्लक में रखे 10 हजार रुपये भी चोर उठा ले गए। इसी रात गांव के ही मस्तराम के घर में भी चोरी की घटना हुई। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और करीब एक किलो चांदी के जेवरात, एक जोड़ी कुंडल, चांदी का बाल फूल, फूल के पांच लोटे, चार जोड़ी बिछिया और बक्से में रखी 20 हजार रुपये की नगदी चोरी कर ले गए। एक ही रात दो घरों में चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं लोगों ने पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाए हैं। दोनों घटनाओं की तहरीर कफारा चौकी पुलिस को सौंपते हुए चोरी गए सामान की बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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