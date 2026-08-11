Lakhimpur Khiri News: निघासन के ईओ को मिला सिंगाही का अतिरिक्त प्रभार
Lakhimpur Khiri News: सिंगाही नगर पंचायत में करीब पंद्रह दिनों के बाद नए ईओ दिनेश शुक्ल ने चार्ज लिया। पूर्व ईओ राजीव निगम के तबादले के बाद यह पद खाली था। चेयरमैन मो. कय्यूम ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ लिपिक, सभासद और नगर पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद थे।
Lakhimpur Khiri News: सिंगाही। नगर पंचायत सिंगाही के प्रभारी ईओ बनाए गए पूर्व एसडीएम राजीव निगम के तबादले के बाद करीब पंद्रह दिनों से सिंगाही नगर पंचायत में ईओ का पद खाली चल रहा था। अपनी अतिरिक्त प्रभार के रूप में तैनाती के बाद सोमवार को निघासन नगर पंचायत के ईओ दिनेश शुक्ल ने चार्ज ले लिया। यहां पहुंचे चेयरमैन मो. कय्यूम ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वरिष्ठ लिपिक अखिलेश मिश्र, लिपिक सुरेंद्र सिंह, सभासद और नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे।
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