Lakhimpur Khiri News: पड़ोसी ने लाठी-डंडों से पीटा, मुकदमा दर्ज
Lakhimpur Khiri News: पसगवां के ग्राम दुल्हापुर में एक युवक लाखन को उसके पड़ोसी रामनिवास ने लात-घूंसों और लाठी-डंडों से मारा। हमले में लाखन को गंभीर चोट आई और रामनिवास ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Lakhimpur Khiri News: पसगवां। पसगवां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दुल्हापुर दरियाबाद कर्महुसैन में एक युवक के साथ लात-घूंसों व लाठी-डंडों से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव निवासी लाखन पुत्र सिरदार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 जुलाई की रात उनके पड़ोसी रामनिवास पुत्र लालाराम ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों व लाठी-डंडों से मारपीट की। मारपीट के दौरान लाखन के सिर में गंभीर चोट आई है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी विपक्षी मुनेश्वर को मारने आए थे, इसी दौरान यह घटना हुई।
आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है।
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