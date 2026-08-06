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Lakhimpur Khiri News: कॉलेज में पोषाहार फेंकने पर कैडेट की पिटाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता। शहर के एक इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट के साथ मारपीट का एक 27 सेकंड का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुधवार क

Lakhimpur Khiri News: कॉलेज में पोषाहार फेंकने पर कैडेट की पिटाई

Lakhimpur Khiri News: शहर के एक इंटर कॉलेज में एनसीसी कैडेट के साथ मारपीट का एक 27 सेकंड का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुधवार को कॉलेज के अस्थायी एएनओ व अध्यापक एनसीसी कैडेट्स को पोषाहार का वितरण कर रहे थे। इसी दौरान एक छात्र को शाम के समय पोषाहार वितरित किया गया। आरोप है कि छात्र ने अनुशासनहीनता दिखाते हुए अन्य विद्यार्थियों के सामने ही उस पोषाहार को जमीन पर फेंक दिया। छात्रावास व कॉलेज परिसर में भोजन के इस तरह अनादर और अन्य छात्रों के सामने अनुशासन तोड़े जाने से अध्यापक बेहद नाराज हो गए। अध्यापक के अनुसार, छात्र को अनुशासन का पाठ पढ़ाने और डर बनाए रखने के उद्देश्य से उन्होंने उसे एक-दो छड़ी मार दी।

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इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होते ही एनसीसी कैडेट के साथ हुई इस तरह की पिटाई की चौतरफा निंदा हो रही है।

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