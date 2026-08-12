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Lakhimpur Khiri News: 13 को शहर में सजेगी म्यूजिकल नाइट, रहेगी देशभक्ति की धूम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार जिले में म्यूजिकल नाइट (एक शाम देश के नाम) का आयोजन होने जा रहा है। म्यूजिकल नाइट 13 अगस्त की शाम को शहर के र

Lakhimpur Khiri News: 13 को शहर में सजेगी म्यूजिकल नाइट, रहेगी देशभक्ति की धूम

Lakhimpur Khiri News: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार जिले में म्यूजिकल नाइट (एक शाम देश के नाम) का आयोजन होने जा रहा है। म्यूजिकल नाइट 13 अगस्त की शाम को शहर के रोडवेज परिसर में आयोजित की जाएगी। सीडीओ अभिषेक कुमार ने इस आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को अंतिमरूप दिया। साथ ही आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया। म्यूजिकल नाइट में देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें स्थानीय कलाकारों और उभरती प्रतिभाओं को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। पूरा आयोजन देशभक्ति से सराबोर रहेगा। कलाकार संगीत, गायन व अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और भी खास बनाएंगे।

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सीडीओ ने लखीमपुर डिपो की एआरएम गीता सिंह से कार्यक्रम से पहले स्थल खाली करने को कहा ताकि मंच, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, ध्वनि और अन्य आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जा सकें। प्रशासन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति का माहौल बनाने के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मंच उपलब्ध कराना है।

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