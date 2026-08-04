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Lakhimpur Khiri News: जगह के विवाद में चार लोगों पर मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: पढ़ुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा खालसा गांव में जगह कब्जा करने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि चार लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस

Lakhimpur Khiri News: जगह के विवाद में चार लोगों पर मारपीट का आरोप

Lakhimpur Khiri News: पढ़ुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा खालसा गांव में जगह कब्जा करने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि चार लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ढखेरवा खालसा निवासी अजीज खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार सुबह करीब सात बजे गांव के इमरान, सलमान, सज्जाक और रमजान जगह के विवाद को लेकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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पुलिस मामले में छानबीन कर रही है।

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