Lakhimpur Khiri News: परीक्षा स्पेशल ट्रेन का लखीमपुर में ठहराव, गोला अब भी उपेक्षित
Lakhimpur Khiri News: गोला गोकर्णनाथ, संवाददाता। रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप-डी (लेवल-1) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए चलाई जा रह
Lakhimpur Khiri News: रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप-डी (लेवल-1) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही 05185/05186 मऊ-बरेली-मऊ अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का ठहराव अब लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया है। हालांकि गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन को अब भी ठहराव सूची में शामिल नहीं किया गया है जिससे क्षेत्र के अभ्यर्थियों और यात्रियों में नाराजगी है। रेलवे की संशोधित व्यवस्था के तहत परीक्षा स्पेशल ट्रेन अब लखीमपुर स्टेशन पर रुकेगी जिससे जिले के बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को राहत मिलेगी। लेकिन गोला गोकर्णनाथ के अभ्यर्थियों को अब भी ट्रेन पकड़ने के लिए लखीमपुर या अन्य स्टेशन तक जाना पड़ेगा।
अभ्यर्थियों का कहना है कि गोला गोकर्णनाथ क्षेत्र से भी हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा रेलवे सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा अवधि के दौरान इस ट्रेन का गोला स्टेशन पर केवल दो मिनट का अस्थायी ठहराव भी हजारों परीक्षार्थियों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो सकता है। क्षेत्र के छात्रों सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल रेल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से परीक्षा समाप्त होने तक गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन का अस्थायी ठहराव सुनिश्चित किए जाने की मांग की है।
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