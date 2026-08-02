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Lakhimpur Khiri News: आठ साइबर ठग गिरफ्तार, मोबाइल और 121 सिम बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता।म पर भोले भाले लोगों का बैंक खाता खोलवा लेते थे। उनमें साइबर ठगी की रकम आती थी। पुलिस ने अभी को जेल भेज दिया गया है। एसएसपी डॉ. ख्

Lakhimpur Khiri News: आठ साइबर ठग गिरफ्तार, मोबाइल और 121 सिम बरामद

Lakhimpur Khiri News: खीरी पुलिस ने आठ साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नगदी, मोबाइल और फर्जी सिम बरामद हुए हैं। यह सिम पोर्ट करने के नाम पर भोले भाले लोगों का बैंक खाता खोलवा लेते थे। उनमें साइबर ठगी की रकम आती थी। पुलिस ने अभी को जेल भेज दिया गया है। एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन पर साइबर पुलिस ने खीरी थाना इलाके की अमृतागंज नहर पुलिया यात्री भवन में छापेमारी कर आठ युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सभी के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पकड़े गए युवकों के पास से 121 सिम कार्ड, नौ एंड्रॉयड मोबाइल, दो फिंगरप्रिंट स्कैनर, साइबर ठगी का रिकॉर्ड रखने वाली कॉपियां और नकदी बरामद हुई है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंकित, विकास, सरोज कुमार, चन्द्रप्रताप, पप्पू, आनन्द, रिंकू और दिलीप यादव के रूप में हुई है। यह आरोपी गरीब और भोले-भाले लोगों को सिम पोर्ट कराने का झांसा देकर उनके बायोमेट्रिक का दुरुपयोग करते थे। आरोपी पीड़ितों के नाम पर फर्जी सिम कार्ड जारी कराकर उनसे यूपीआई आईडी और बैंक खाते संचालित करते थे। इन खातों का साइबर ठगी का पैसा आता था। आरोपी अपना कमीशन लेकर बाकी पैसा ठगों को वापस कर देते थे। इनको पकड़ने में साइबर कोतवाल राजू राव, इंस्पेक्टर अनिल कुमार तिवारी, एसआई सुनील पवार, युवराज बाल्यान, आशीष सहरावत व आरक्षी आजम अली, मयंक वर्मा, वतन त्यागी और राहुल चौधरी का योगदान रहा है।

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