Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lakhimpur Khiri News: जानलेवा हमले में पिता पुत्र समेत चार को सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। चुनावी रंजिश में किये गए जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी दिनेश कुमार

Lakhimpur Khiri News: जानलेवा हमले में पिता पुत्र समेत चार को सजा

Lakhimpur Khiri News: चुनावी रंजिश में किये गए जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी दिनेश कुमार गौतम ने चारों को पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को चार हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव के रहने वाले योगेश कुमार की गांव के ही संजीव से चुनावी रंजिश थी। 6 अप्रैल 2006 को रात करीब दस बजे गेंहू की मड़ाई के लिए योगेश घर से निकले। योगेश के साथ उसका साथी सौरभ भी था।

ये भी पढ़ें:Jamui News: हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना

जैसे ही यह लोग घर से बाहर निकले तभी पहले से घात लगाये बैठे संजीव, गंगाराम, लालाराम और शुभकरन ने उनको घेर लिया। गंगाराम ने तमंचे से फायर कर दिया। जबकि और लोगों ने लाठी डंडे से मारने लगे। शोर पर लोग बचाने आये तो उन्हें भी मारा। योगेश ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने पर अभियोजन ने वादी समेत पांच गवाहों को पेश किया। दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडीजे दिनेश कुमार गौतम ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Lakhimpur Khiri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।