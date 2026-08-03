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Lakhimpur Khiri News: युवाओं को नशे से बचाव को जागरूक करेगा मेरा युवा भारत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: छह को वाईडी कालेज में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रमरत कार्यक्रम -जिला युवा अधिकारी संकल्प शुक्ला ने बताया कि कई प्रतियोगिताएं होंगी फोटो::0

Lakhimpur Khiri News: युवाओं को नशे से बचाव को जागरूक करेगा मेरा युवा भारत

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। नशे से युवाओं को बचाव के लिए मेरा युवा भारत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। छह अगस्त को युवराज दत्त महाविद्यालय में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा भाग ले सकेंगे। शिक्षण संस्था का आईडी कार्ड या आधार कार्ड लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला युवा अधिकारी संकल्प शुक्ला ने बताया कि प्रतिभागियों के बीच आठ प्रतियोगिताएं होंगी।

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इसमें नृत्य, नुक्कड़ नाटक, संगीत, वाद-विवाद, लघु फिल्म, श्लोगन लेखन, स्लैम पोएट्री आदि शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवा अपनी कला, विचार व अभिव्यक्ति से नशा मुक्त भारत-विकसित भारत का संदेश समाज में देंगे। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। वाईडी कालेज में आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण उसी दिन सुबह नौ बजे से कालेज में ही होगा। प्राचार्य प्रो. हेमंत पाल ने बताया कि युवाओं को ड्रग की लत न लगे, नशे से दूर रहें इसके लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करें। उन्होंने युवाओं से इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपील की है। इस दौरान एनएसएस प्रभारी डॉ. सौरभ वर्मा, चीफ प्राक्टर डॉ. अमित सिंह, प्रो. नीलम त्रिवेदी मौजूद रहीं।

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