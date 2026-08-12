Lakhimpur Khiri News: शीतल हत्याकांड का खुलासा, मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर। नीमगांव थाना क्षेत्र में हुए शीतल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए उसे सीएचसी ले जाया गया। जहां उसका इलाज जारी है। आरोपी ने पुरानी रंजिश में शीतल की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस उसे जल्द जेल भेजेगी। नीमगांव में रहने वाली 20 वर्षीय शीतल गुरुवार की सुबह अपनी दादी के साथ घास काटने खेत गयी थी। वह खेत से घास का एक बंडल घर लेकर आई और कुछ देर बाद फिर घर से खेत जाने के लिए निकली। लेकिन अपनी दादी के पास नहीं पहुंची। परिजनों ने नीमगांव थाने में अज्ञात के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का केस दर्ज कराया। अगले दिन युवती का शव गांव के बाहर करीब एक किलोमीटर दूर गन्ने के खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। जिसमें उसकी मौत का कारण गला दबाना बताया गया। पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ा ली। एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने घटना का खुलासा करने के लिए सीओ मितौली यादवेंद्र सिंह की अगुवाई में तीन पुलिस टीमों का गठन किया। तीनों टीमें खुलासे के लिए जुटी हुई थी। तभी सीसीटीवी फुटेज व अन्य तथ्यों के आधार पर एक संदिग्ध की पहचान हुई।पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए सोमवार की देर रात नीमगांव थाना क्षेत्र के गांव रायपुर बुजुर्ग के पास घेराबंदी की। पुलिस को देखकर उसने फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में उसमें दाहिने पैर में गोली लगी और वह जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। सीओ मितौली यादवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान 33 वर्षीय उमाशंकर निवासी रायपुर बुजुर्ग थाना नीमगांव के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश में युवती की गला दबाकर हत्या की थी। सीओ मितौली ने बताया कि जल्द ही आरोपी को जेल भेजा जाएगा。