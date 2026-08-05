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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर, संवाददाता। शहर को सुगम और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने मंगलवार दोपहर अचानक बड़ी कार्रवाई की। पालिका की टीम ने गुरु गोविंद

Lakhimpur Khiri News: लखीमपुर में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान

Lakhimpur Khiri News: शहर को सुगम और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने मंगलवार दोपहर अचानक बड़ी कार्रवाई की। पालिका की टीम ने गुरु गोविंद सिंह चौक से लेकर विकास भवन तक मुख्य सड़क पर जोरदार अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। कार्रवाई की भनक मिलते ही पूरे इलाके में दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया और कई लोग आनन-फानन में अपना सामान खुद समेटते नज़र आए। अभियान के दौरान सड़क और पटरियों तक फैले दुकानों के सामान, अस्थाई शेड और होर्डिंग्स को हटवाया गया। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने नगर पालिका की टीम से स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के लिए मोहलत देने की मांग की।

दुकानदारों के अनुरोध पर नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर समरा सईद ने उन्हें दो दिन की रियायत दी। जेई ने सख्त निर्देश दिए कि सभी व्यापारी अपनी दुकानों का संचालन सड़क किनारे लगे होर्डिंग के एंगल की सीमा के भीतर ही करें। अभियान में शामिल प्रमुख टीम अधिकारी कर्मचारी जेई समरा सईद, सर्वेयर अमित सोनी, राजस्व निरीक्षक फैज, सफाई निरीक्षक विशाल शुक्ला और अभय सक्सेना रहे।

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