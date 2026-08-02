Lakhimpur Khiri News: चाबी निकालने के विरोध पर युवक व उसकी मां से मारपीट
Lakhimpur Khiri News: पसगवां में मोटरसाइकिल की चाबी निकालने के विवाद में मारपीट की घटना हुई। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि रामू और उसके दोस्तों ने विवाद के दौरान पीड़ित के साथ हाथापाई की और उसकी मां को भी चोट पहुँचाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Lakhimpur Khiri News: पसगवां। कोतवाली पसगवां क्षेत्र में मोटरसाइकिल की चाबी निकालने के विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में मोहल्ला विजयनगर कस्बा बरवर निवासी दिनेश पुत्र रामनरेश ने बताया कि 31 जुलाई की सुबह वह अपनी मां रामदेवी के साथ मोटरसाइकिल से खेत जा रहा था। रास्ते में एक दुकान पर सामान लेने के लिए रुका, तभी आरोप है कि रामू पुत्र राधे ने उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली। चाबी वापस मांगने पर विवाद बढ़ गया।
पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद रामू, मोनू, मनोज तथा एक अन्य आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों और लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसके बाएं हाथ में चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां रामदेवी के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाली पसगवां पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर चारों नामजद आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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