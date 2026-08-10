Lakhimpur Khiri News: गोला जा रहे कांवड़ियों पर बंदरां का हमला, तीन जख्मी

Lakhimpur Khiri News: महेशपुर। महेशपुर मे दो बाइक सवार कावड़ियों के ऊपर बन्दरों ने हमला कर दिया। जिसमे दोनों बाइक सवारो को चोट लग गईं। जबकि कि दूसरी घटना मे एक लंगूरी बंदर ने पार्वती का रूप धरे युवक पर हमला कर दिया। जिसके कारण उसके सिर मे गंभीर चोट लगी। पुलिस ने तीनो घायलों इलाज करवाया। पहली घटना रेहरिया पुलिस चौकी के अन्तर्गत गुरुद्वारा के पास हुई। थाना मोहम्मदी के गांव बगरेठी का कावड़ियों का जत्था फर्रुखाबाद से जल भर छोटी काशी गोला आ रहा था। जैसे ही इनकी ट्राली रेहरिया गुरुद्वारा के पास पहुंची ही थी कि एक लंगूरी बंदर ट्राली पर बैठ गया।

पार्वती बन कर नाच रहे हिमांशु सिंह निवासी बगरेठी पर बंदर ने हमला करके घायल कर दिया। दूसरी घटना महेशपुर मे हुई। जिला फर्रुखाबाद के थाना शमसाबाद के गांव निबनपुर का बाइक सवार कावड़ियों का दल गोला आ रहा था कि जैसे ही इनका दल महेशपुर पहुंचा ही था कि बन्दरों ने एक बाइक पर हमला कर दिया। बाइक पर बैठे रामपाल (45) और सर्वेन्द्र कुमार (30) निवासी निबनपुर गंभीर रूप से घायल हो गये। महेशपुर में कावड़ियों की सुरक्षा मे दरोगा नरेन्द्र सिंह दोनों घायलों को महेशपुर ले आये। पुलिस ने दोनों का इलाज करवाया।गौरतलब है कि महेशपुर में बन्दरों का आतंक चरम सीमा पर है। गांव मे बंदर दर्जनों लोगो को काट चुके हैं। महेशपुर मे बंदर हजारों की संख्या में है।