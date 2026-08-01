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Lakhimpur Khiri News: नौ माह की बच्ची को खींच ले गए बंदर, शोर मचाने पर छोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
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Lakhimpur Khiri News: महेशपुर गांव में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक बच्ची को बंदरों ने हमला कर घायल कर दिया। परिजनों की मदद से बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों की समस्या का समाधान करने की मांग की है। यह घटना पहली बार नहीं हुई है, कई पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।

Lakhimpur Khiri News: नौ माह की बच्ची को खींच ले गए बंदर, शोर मचाने पर छोड़ा

Lakhimpur Khiri News: महेशपुर रेंज और थाना हैदराबाद के गांव महेशपुर में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। महेशपुर में बंदर अब तक कई लोगों को काट चुके हैं। लोग घरों से अकेले बच्चों को बाहर भेजने में डरते हैं। गुरुवार को महेशपुर में घर के बाहर खेल रही बच्ची पर बंदरों का एक झुंड झपट पड़ा। परिजनों के शोर मचाने पर बच्ची को छोड़कर बंदर भाग गए। लहूलुहान बच्ची को परिजनों ने गोला सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। महेशपुर रेंज और थाना हैदराबाद के गांव महेशपुर निवासी अरुण कुमार का घर महेशपुर बाजार के पास है।

अरुण की नौ माह की बच्ची रिमझिम घर के बाहर खाट पर बैठी खेल रही थी। इसी बीच बंदरों का एक झुंड खेल रही बच्ची पर झपट पड़ा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसके बाबा सियाराम सहित परिवार के लोग दौड़ पड़े। तब बंदर उसको छोड़कर भाग गये। घायल बच्ची को परिजन गोला सीएचसी ले गये। जहां पर उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। महेशपुर में यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों से राहत दिलाने की मांग की है।

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