Lakhimpur Khiri News: फाइनेंस कंपनी के मैनेजर का फोन छीना
Lakhimpur Khiri News: कोटरा उचौलिया में नेशनल हाईवे 30 पर अज्ञात लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर विजय सिंह का मोबाइल छीन लिया। घटना के समय पीड़ित अपने साथी के साथ बसूली से लौट रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दौरान थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।
Lakhimpur Khiri News: उचौलिया। नेशनल हाईवे 30 पर कोटरा उचौलिया के बीच अज्ञात लुटोरो ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर का मोबाइल छीन कर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने पर सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी अवधराज सिंह सेंगर, पसगवां थाना प्रभारी जितेन्द्र कुमार सिंह और मोहम्मदी क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित से जानकारी की पीड़ित विजय सिंह ने बताया ने बताया कि वह एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं और गुरुवार को वह अपने साथी अरुण कुमार के साथ सराबर गांव में बसूली को लेकर गए थे। वापसी में कोटरा पम्प पर 11:34 पर पेट्रोल डलवाया और वह से 300 मीटर की दूरी पर पीछे से दो बाइक सवार हीरो स्पलेंडर बाइक से आए और फोन छीनकर भाग गए।
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